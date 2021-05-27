Манижа подаст в суд на российское издание за непроверенные факты

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27 мая 2021, 11:28

Манижа, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Певица Манижа, представлявшая Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение-2021, намерена подать в суд на журнал Wonderzine. По ее словам, журналистка даже не удосужилась проверить источники, на которые ссылается.

«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи. В отличие от журналистки, которая "не исключает" правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы "Коммерсанта"), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки», - написала исполнительница в Instagram.

Манижа отметила, что журналистка могла ей позвонить и узнать ее личное мнение о «телеграм-разоблачениях».

Издание Wanderzine опубликовало статью «Почему выступление Манижи на "Евровидении" не радует». В тексте со ссылкой на телеграм-канал «Инфобомба» и издание «Ленправда» указана информация о том, что певица выиграла отбор неслучайно, якобы у нее «есть высокие покровители».

Ранее организаторы Евровидения-2021 сообщили о втором показе конкурса на YouTube.

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