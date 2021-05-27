Организаторы Евровидения-2021 заявили о втором показе конкурса

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27 мая 2021, 08:59

Фото: eurovision.tv

Организаторы международного вокального конкурса «Евровидение-2021» сообщили о продолжении конкурса. Соответствующее заявление появилось на официальном YouTube-канале музыкального шоу.

Организаторы хотят показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные на случай ограничений из-за новой коронавирусной инфекции. Ролики с полуфиналистами представят в пятницу, 28 мая в 22.00 (мск) в формате онлайн-шоу, а финалистов – в субботу, 29 мая, в это же время.

«В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления (на случай, если бы их участники не добрались до Роттердама) мы создали два специальных шоу», - говорится в тексте.

Напомним, что финал состоялся 22 мая в Роттердаме. В топ-5 вошли Италия, Франция, Швейцария, Исландия и Украина. Российская певица Манижа заняла девятое место.

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