Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем. Попытка дачи взятки не помогла

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26 мая 2021, 21:02 Источник: ТАСС, LIFE

рэпер Элджей, фото: eldzhey.ru/

Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, был задержан полицейскими на посту ДПС в Москве. Прошлой ночью артист превысил скорость на проспекте Маршала Жукова.

От прохождения медицинского освидетельствования муж блогерши Анастасии Ивлеевой отказался, при этом он невнятно разговаривал, от него не пахло спиртным. СМИ пишут, что Элджей пытался решить вопрос с помощью взятки, предложив правоохранителям 300 тысяч рублей, затем увеличив его до полумиллиона, а потом — до 700 тысяч. Но сотрудники полиции оказались неподкупными. Менеджер исполнителя опровергает факт попытки подкупа стражей правопорядка.

По сведениям журналистов, на рэпера оформлен 241 штраф за нарушение ПДД более чем на 300 тысяч рублей. Многие из них были выписаны за превышение допустимой скорости.

В отношении исполнителя составили административный протокол. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее стало известно, что Дептранс столицы обратился к телеведущей Насте Ивлеевой после очередной эвакуации ее автомобиля.

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