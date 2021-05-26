Галкин опубликовал видео со дня рождения Орбакайте. У пользователей сети возник вопрос: «А где папа»
26 мая 2021, 10:55
Максим Галкин опубликовал видеозапись со дня рождения страшей дочери его супруги Аллы Пугачёвой Кристины Орбакайте. Певице, актрисе, танцовщице, многодетной маме Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 50 лет.
Гости и именинница веселились, пели, танцевали. На видео запечатлены Кристина, её супруг Михаил Земцов, знаменитая мама с мужем. А вот отца Орбакайте Миколаса Орбакаса подписчики Галкина не увидели и написали в комментариях: «Все поздравляют Аллу Борисовну с прекрасной дочкой...А где папа???»
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.