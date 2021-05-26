Галкин опубликовал видео со дня рождения Орбакайте. У пользователей сети возник вопрос: «А где папа»

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26 мая 2021, 10:55

Кристина Орбакайте, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Максим Галкин опубликовал видеозапись со дня рождения страшей дочери его супруги Аллы Пугачёвой Кристины Орбакайте. Певице, актрисе, танцовщице, многодетной маме Кристине Орбакайте 25 мая исполнилось 50 лет.

Гости и именинница веселились, пели, танцевали. На видео запечатлены Кристина, её супруг Михаил Земцов, знаменитая мама с мужем. А вот отца Орбакайте Миколаса Орбакаса подписчики Галкина не увидели и написали в комментариях: «Все поздравляют Аллу Борисовну с прекрасной дочкой...А где папа???»

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