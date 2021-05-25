Ургант с иронией отреагировал на встречу Киркорова с победителями Евровидения

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25 мая 2021, 08:59

Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный телеведущий Иван Ургант прокомментировал встречу российского исполнителя Филиппа Киркорова с победившей на Евровидении-2021 итальянской рок-группой Måneskin.

Ургант рассказал, что после финала Киркоров, который приехал на конкурс в качестве продюсера участницы от Молдавии Натальи Гордиенко, показал итальянской рок-группе свое выступление в 1995 году.

«Судя по тому, как они долго и увлечено смотрели, все-таки они приняли запрещённые вещества», - с иронией высказал телеведущий.

Кроме того, Ургант предположил, что Киркоров и Гордиенко воспользовались этой ситуацией в свою пользу. По его словам, пока певец отвлекал итальянцев, участница от Молдавии начала рыться в вещах группы.

Ранее сообщалось, что участники итальянской группы Maneskin прошли добровольный тест на запрещнные вещества.

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