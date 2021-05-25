Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на Евровидении

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25 мая 2021, 08:21

Манижа, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Представительница от России на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2021» Манижа рассказала, как к ней относились другие участники в Роттердаме. Исполнительница заняла девятое место.

«Я вам совершенно честно скажу, что на протяжении всего Евровидения, эти две недели, европейцы очень тепло принимали меня … И искренне люди восхищались, и мне пишет огромное количество иностранцев», - поделилась она в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

По ее словам, иностранцев удивило, что её выступление сильно отличается от всех знакомых по фильмам и материалам СМИ стереотипов о России. Манижа отметила, что к ней подходили на улице люди и давали письма, в которых было сказано: «Песня «Русская женщина» помогает мне встать и делать то, что я хочу».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал причину невысоких оценок Манижи в финале.

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