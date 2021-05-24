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Орбакайте объяснила, почему Никита Пресняков не пригласил на юбилей мать и бабушку

, 23:01 Источник: Собеседник

Орбакайте объяснила, почему Никита Пресняков не пригласил на юбилей мать и бабушку
Кристина Орбакайте, фото: АГН Москва/Global Look Press

Кристина Орбакайте раскрыла причину того, почему ее сын Никита Пресняков праздновал день рождения без матери и звездной бабушки Аллы Пугачевой. На свое тридцатилетие он позвал только самых близких друзей.

Компания из друзей Никиты Преснякова собралась на даче в Истре, а вечеринка проводилась в стиле аниме. Музыкант сразу предупредил, что это будет молодежная тусовка, а в кругу семьи он посидит позже, рассказала популярная певица.

Завтра Кристине исполняется 50 лет. Юбилей Орбакайте планирует отметить в кругу близких людей, будет шумная вечеринка.

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