Аниме-вечеринка Никиты Преснякова

Никита устроил зажигательную тематическую вечеринку в честь своего юбилея.
Юбиляр и его гости нарядились в костюмы популярных японских мультфильмов. Никита на фото в Инстаграм одет в черный плащ с красными облаками - это отличительный знак группировки «Акацуки» из много кому известного аниме «Наруто». Выбрал он конкретного персонажа - Пейна - потому что у них у обоих рыжий цвет волос.
Именинника также пришел поздравить его младший брат - Дени Байсаров.
«Аниме-туса» на 30 лет? Почему бы и нет!» - так свое фото подписал Никита.
Кристина Орбакайте поздравила сына в комментариях к Инстаграм-посту. Помимо поздравления матери к приятным сообщениям присоединилось и множество подписчиков Никиты Преснякова.
Никита интересно подошел к празднованию дня рождения: не снял коттедж или клуб, а поехал со своими друзьями на дачу к Пугачевой.
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