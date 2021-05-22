Лолита раскрыла размер своей пенсии и цену за корпоратив

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22 мая 2021, 18:59

Лолита, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известная российская певица Лолита Милявская рассказала о размере своей пенсии. По его словам, несмотря на то, что у нее нет никаких званий и наград итоговая сумма выплат превышает 23 тысячи рублей.

«Это, наверное, из-за ИП. У меня нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне это претит!» - пояснила она в эфире шоу на YouTube-канале «Макарена».

Лолита поделилась, что корпоратив с ее участием стоит 30-50 тысяч евро. При этом певица считает, что звания не влияют на количество людей, которые готовы прийти на твое выступление, «хоть ты трижды заслуженный». Она добавила, что артисты театра, например, больше зависят от наград, чем представители шоу-бизнеса.

Кроме того, исполнительница затронула в своей речи «растущую коммуналку» и «безумный капремонт».

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