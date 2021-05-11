Валерий Гаркалин волнуется, что скоро станет нищим

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11 мая 2021, 16:33 Источник: Комсомольская правда

Валерий Гаркалин, фото: Vladimir Myshkin/Russian Look

Народный артист России Валерий Гаркалин рассказал о своей сегодняшней жизни, алкогольной зависимости, невостребованности в кино и небольших, по его мнению, гонорарах за спектакли.

Актер мало снимается последнее время, за последние пять лет у него вышло всего две работы в кино. Возраст позволяет ему играть разве что дедушек, но они не востребованы. Сейчас его основной заработок составляет работа в театре. Кроме того, актер руководит мастерской факультета эстрады в РАТИ и получает приличную пенсию, учитывая его надбавки за звание народного артиста.

"Сейчас сложно понять, где мерило того, что есть богатство, а что — нищета. Мне кажется, что я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь", - отмечает Гаркалин. Гонорары за спектакли составляют иногда 80 000 рублей, иногда 50 000. Актер считает, что эти суммы не соответствуют его труду.

Когда Гаркалин много снимался, он начал пить. Актер признается, что этот недуг победить невозможно: "Это все равно, что победить себя. Можно приказать себе этого не делать. Я так и поступаю". Причина - его дети и внуки, которые его любят.

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