Чумаков считает «Евровидение» «могилой для артиста»

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21 мая 2021, 21:42 Источник: Аргументы и Факты

Алексей Чумаков, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Популярный певец Алексей Чумаков высказал уверенность в том, что "Евровидение" может стать для артистов, участвующих в нем, могилой. В случае предложения он отказался бы в нем участвовать.

По словам Чумакова, в дальнейшем участие в Евровидении может навредить карьере. Певец отметил, что в любом соревновании ты герой, если победишь, и тебя "похоронят", если проиграешь. Для Чумакова главное - "внимание людей, которые меня уже любят".

Ранее балтийское бюро "Аргументы Недели" обратилось за комментариями к мэтру эстрады Анне Веске.

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