Анне Вески: Я не вижу никакой политики на конкурсе в Роттердаме

Аргументы Недели → Интервью 13+

21 мая 2021, 15:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вчера отгремел второй полуфинал 65-го международного конкурса «Евровидение». Десять лучших исполнителей продолжат борьбу уже в суперфинале 22 мая. К сожалению, не все исполнители из Прибалтики примут в нем участие. Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за комментариями к мэтру эстрады Анне Веске.

-Анне, вы смотрите «Евровидение»?

-Конечно! Смотрю. Вот болела за Эстонию. Увы, в суперфинал не смогли наши пройти.

-И Латвия не прошло. Анне, я не очень большой специалист в подобных конкурсах, но… так болела за Саманту Тину, а когда увидела ее на сцене, то, простите, удивилась: конкретное «безобразие»…

-Знаете, я не поняла эту песню. Девушка, конечно, старалась, но то, что эта песня не для данного конкурса – точно. Возможно, куда-то и где-то она подойдет, но не на «Евровидение». Это же шоу! Тут нет определенных правил, но все должно быть зрелищно, увлекательно и запоминаться. Посмотрите на исполнителей из Литвы: их шуточный танец – нечто! Это надо же такое придумать! Молодцы. Просто зажигали. Озорные ребята.

-Кто вас поразил на этом конкурсе?

-Я скажу, что меня удивило: многие исполнительницы просто «копировали» стиль Бейонсе! Посмотрите сами: коротенькое и блестящее платье, открытые ноги и шли, как в «атаку». Мне это не очень понравилось. А вот певица из Мальты – супер. Прекрасный голос, ритмична, энергична… Смотрела с удовольствием. Замечательно выступила Болгария! Парень с «крыльями» из Норвегии был очень мелодичен и органичен на сцене. Но сказать, что я вижу лидера – нет! Даже прогнозировать не хочу: настолько все непредсказуемо.

-Анне, многие утверждают, что данный конкурс становится с каждым годом все более политизированным. Вы согласны?

-Нет. Никакой политики я тут не увидела. Шоу – да! Кому-то повезет, а кто-то, увы, пройдет мимо. Нужна зрелищность! И все! Нужно понравиться зрителям! Определенных правил нет. Вспомните, как много лет назад выступила певица Руслана? С барабанами, резко, динамично. И барабаны понравились зрителю! Я бы хотела, чтобы участники имели свою индивидуальность, а их песни стали хитами!

-Благодарю.

Напомним, что в большой финал прошли десять стран: Албания, Португалия, Молдавия, Финляндия, Греция, Швейцария, Сан-Марино, Исландия, Болгария и Сербия.

А как чувствует себя латвийская певица Саманта Тина?

Она рада, что представила на этом конкурсе Латвию. И представила, по ее словам, достойно: «Реально, круто! Разве нет? Попробуйте через все это пройти? А те, кто нам что-то скажет, когда мы приедем: «О, куда ты денешь свою корону?» У нас все еще есть корона, разве нет?».

Очевидно, что латвийцы болели за Саманту, но получили, простите, «облом». Они и высказались в социальных сетях:

«Саманта – хорошая певица, но песня даже для двора не годится, а не то, что для такого конкурса!»

«А я не поняла «назначение» подтанцовки. Поставили «трех» в намордниках, которые пару раз помахали руками и все! Три сосны!»

«Думаю, что проблема у Саманты – отсутствие музыкального вкуса и «чуйки». Не было яркости, индивидуальности… Да и припев тянула, как зажеванная пленка. Кто ее готовил к этому конкурсу? Кто? Полный провал! Будьте реалистами!»

«Видимо, никто не понимает, что наши лучше всех танцуют и поют! Кошмар с этой Самантой».

Но главное – не победа, а участие! Не так ли?

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