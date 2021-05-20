Елена Воробей вышла замуж и хочет ребенка

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20 мая 2021, 23:12 Источник: Women.ru

Елена Воробей. фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pres

Популярная юмористка Елена Воробей, которая уже больше года находится в отношениях с неким мужчиной, сообщила, что вышла замуж. По словам Воробей, она задумывается о том, чтобы родить от нового мужа второго ребенка.

На светской премии MAMA's AWARDS 2021 Елена сообщила, что ее новый избранник — Сергей Евтухович, «работает в государственной сфере». На вопрос,задумывается ли она о том, чтобы родить от нового супруга второго ребенка, Воробей ответила: «Мы в этом направлении работаем».

Ранее Елена Воробей раскрыла, как живут артисты: «Болеем, платим за коммуналку, еду покупаем, в «голубых огоньках» снимаемся бесплатно» .

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