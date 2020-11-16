Елена Воробей раскрыла, как живут артисты: «Болеем, платим за коммуналку, еду покупаем, в «голубых огоньках» снимаемся бесплатно»

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16 ноября 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТК "Звезда"

Елена Воробей, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Заслуженная артистка России Елена Воробей раскрыла, как живут артисты в период пандемии коронавируса, с какими трудностями сталкиваются. Воробей посетовала, многие считают, что артисты - небожители, не платят за коммуналку, продукты им бесплатно дают в магазине, не болеют и не платят за лекарства.

По словам Елены, артисты живут такой же жизнью, как и их поклонники. У многих ипотеки, долги, пожилые родители и дети-школьники. А артисты сейчас оказались в очень непростой ситуации. Как объяснила Елена Воробей, работать в зале, заполненном на 25 процентов. Статьи расходов огромны: аренда зала, оплата света, обеспечение звука, гардеробных. Их покрыть не удастся при минимальном количестве зрителей.

Елена Воробей не собирается отказываться от участия в новогодних шоу ради зрителей. По ее словам, многие люди ошибаются, считая, что звездам платят за участие в «голубых огоньках».

«Мы в них снимаемся бесплатно ради праздника, ради того, чтобы в новогоднюю ночь быть рядом с дорогими зрителями. Вместе петь, говорить тосты, желать друг другу что-то», - поделилась Воробей в интервью «Звезде».

Артисты сейчас активно обсуждают идею Валерия Меладзе не принимать участия в традиционных «голубых огоньках».