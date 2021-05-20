Беременная третьим ребёнком Анастасия Костенко опубликовала фото с мужем-футболистом и двумя дочками

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20 мая 2021, 20:05

Анастасия Костенко, фото: vk.com/nastusha_kostenko

Беременная третьим ребёнком модель Анастасия Костенко опубликовала фото с мужем-футболистом Дмитрием Тарасовым и двумя их дочками. На фото родители и две малышки запечатлены в белых нарядах, у Анастасии виден растущий животик.

Пару начали подозреваться, что в семье ожидается пополнение, в начале зимы. Но Анастасия держала новость в секрете. А вот Тарасов случайно проговорился, отвечая на вопрос о доверии к вакцинам от коронавируса: "Мы говорили об этом с женой. Она вроде негативно относится, потому что непонятно, как все это влияет на беременную женщину. Я спокоен, я доверяю. Если скажут, то я скорее «за». Жену я тоже понимаю, надо все узнавать".

Думаем, пара мечтает о сыне. У Тарасова растут три дочери, старшая - от первого брака. Скорее всего, они знают пол будущего ребёнка.

"Мои дорогие друзья и подписчики, не могу больше держать в секрете эту радостную новость и хочу, чтобы вы разделили положительные эмоции нашей растущей семьи! Мы с моим любимым мужем снова станем родителями !!!! Мы ждём малыша!!!!

Это такое счастье. Неважно, кто там у нас, мы просто счастливы и всё".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

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