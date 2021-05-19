Супермодель Наоми Кэмпбелл в 50 лет впервые стала мамой

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19 мая 2021, 19:10

Anna Salynskaya, фото: Наоми Кэмпбелл, globallookpress.com

В жизни супермодели Наоми Кэмпбелл произошло радостной событие. 59-летняя знаменитость впервые стала мамой. Даже для близкого окружения Наоми появление у неё дочери стало новостью. Супермодель опубликовала первое фото малышки.

Личико дочки Наоми не показала. Показала только крошечные ножки дочурки, которые звёздная мама держит в своей руке. Судя по фото, девочка будет модницей. Кэмпбелл уже наряжает её в платья.

"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня своей матерью. Для меня честь иметь в своей жизни эту нежную душу. Нет слов, чтобы описать связь, которую я теперь разделяю с тобой на всю жизнь, мой ангел". - написала модель. По словам Наоми, эта девочка самая большая любовь в её жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

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