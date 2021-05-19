Валерий Меладзе дал определение современному шоу-бизнесу: «Клубок целующихся змей»
19 мая 2021, 20:21
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей». Меладзе, супруг певицы Альбины Джанабаевой, родной брат музыканта и продюсера группы «ВИА-Гра» Константина Меладзе, дал весьма нелестное определение шоу-бизнесу, но жить без него не может.
Валерий Меладзе дал краткое интервью шеф-редактору балтийского бюро «Аргументов недели» и поделился, что ему не хватает конкурса «Новая волна» в Юрмале.
Певец признался, что самое страшное для него - развод, а свою старость он видит только в кругу близких. Недавно в семействе Меладзе и Джанабаевой произошло пополнение. Альбина родила дочь. Теперь у Меладзе шестеро детей.
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