Валерий Меладзе дал определение современному шоу-бизнесу: «Клубок целующихся змей»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

19 мая 2021, 20:21

Валерий Меладзе, фото: vk.com/meladzevalerian

Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей». Меладзе, супруг певицы Альбины Джанабаевой, родной брат музыканта и продюсера группы «ВИА-Гра» Константина Меладзе, дал весьма нелестное определение шоу-бизнесу, но жить без него не может.

Валерий Меладзе дал краткое интервью шеф-редактору балтийского бюро «Аргументов недели» и поделился, что ему не хватает конкурса «Новая волна» в Юрмале.

Певец признался, что самое страшное для него - развод, а свою старость он видит только в кругу близких.

Недавно в семействе Меладзе и Джанабаевой произошло пополнение. Альбина родила дочь.

Теперь у Меладзе шестеро детей.

Интервью Валерия Меладзе.

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