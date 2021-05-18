Сергей Лазарев прилетел в Роттердам на «Евровидение», чтобы поддержать Манижу
18 мая 2021, 15:21
Сергея Лазарева пригласили на «Евровидение» организаторы песенного шоу-конкурса. Он выступит накануне первого полуфинала в большом телешоу с участием звезд фестиваля прошлых лет и поддержит исполнительницу от России Манижу.
Данное мероприятие состоится 19 мая. Как написал Лазарев в соцсети, "меры безопасности и осторожности в связи с Covid-19 просто беспрецедентные… тесты делают каждый день…"
Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально стартовал 16 мая в Роттердаме. Но участвовать в торжественной церемонии в Нидерландах из-за коронавируса смогли не все конкурсанты.
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