Международный конкурс «Евровидение» стартовал в Роттердаме

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

16 мая 2021, 22:56

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» официально стартовал 16 мая в Роттердаме. Но участвовать в торжественной церемонии в Нидерландах из-за коронавируса смогли не все.

В мероприятии приняли участие представители 34 из 39 стран. Участница из Австралии, певица Монтень не смогла прибыть на «Евровидение» из-за коронавируса, ею записано видеообращение. Также отсутствовали делегаты из Исландии и Польши, у участников накануне, 15 мая, тесты на COVID-19 показали положительный результат. На самоизоляцию вынуждены были уйти исполнители из Румынии и Мальты, проживающие с ними в одном отеле.

Участники конкурса дефилировали перед гостями праздника по голубой дорожке. Певица Манижа вышла на нее вместе с бэк-вокалистами. В руках у нее был российский флаг, а на голове — яркий, необычной формы кокошник.

Финал конкурса состоится 22 мая.

Ранее участники «Евровидения» из Хорватии и Австралии назвали Манижу своей фавориткой на конкурсе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости