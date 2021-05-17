Галкин, снимая видео с сюрпризом для Аллы Пугачевой от Гарри, показал няню

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17 мая 2021, 15:05

Максим Галкин и Алла Пугачева, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный телеведущий, юморист Максим Галкин поделился с поклонниками семейными кадрами. Супруг Примадонны запечатлел на видео, как маленький Гарри ведет Аллу Пугачеву на кухню показать «вкусный сюрприз».

На кадрах видно, как Алла Пугачёва пробует булочки с разными начинками, которые испек ее сын под руководством няни Оксаны. Галкин на секунду перевел камеру смартфона на молодую девушку:

«Оксана, помогала?» - обратился он к няне.

«Чуть-чуть», - призналась она, стоя у плиты на кухне.

«Наша Мэри Поппинс», называет няню звёздное семейство.

При этом поклонники оценили не только прекрасный внешний вид Примадонны, но и обратили внимание на опрятный и ухоженный вид няни:

«Все в замке прекрасны, даже няня».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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