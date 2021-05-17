Галкин, снимая видео с сюрпризом для Аллы Пугачевой от Гарри, показал няню
17 мая 2021, 15:05
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин поделился с поклонниками семейными кадрами. Супруг Примадонны запечатлел на видео, как маленький Гарри ведет Аллу Пугачеву на кухню показать «вкусный сюрприз».
На кадрах видно, как Алла Пугачёва пробует булочки с разными начинками, которые испек ее сын под руководством няни Оксаны. Галкин на секунду перевел камеру смартфона на молодую девушку:
«Оксана, помогала?» - обратился он к няне.
«Чуть-чуть», - призналась она, стоя у плиты на кухне.
«Наша Мэри Поппинс», называет няню звёздное семейство.
При этом поклонники оценили не только прекрасный внешний вид Примадонны, но и обратили внимание на опрятный и ухоженный вид няни:
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.