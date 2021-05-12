Кем же на самом деле была обожаемая извращенцами всех мастей Илона Сталлер?

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 мая 2021, 10:27

Девочка Илона появилась на свет в г. Будапеште 26 ноября 1951 г. в семье медсестры и сотрудника МВД Венгрии. Как все дети, когда подошло время, пошла в школу. Училась, ходила на пионерские слеты, размахивала выданными искусственными цветами на первомайских демонстрациях и о чем-то конечно мечтала.



Когда 14-летней Илоне, не обладавшей, кстати, никогда особой красотой, но имевшей стройную фигурку и умевшей каким-то природным образом привлекать к себе внимание мужчин, предложили поработать моделью в агентстве, она тут же забыла о первомайских демонстрациях и охотно согласилась.



Карьера в новом бизнесе удалась и уже через пару лет Илона стала предметом обожания местных мужчин – от таксистов до партийных чиновников. И не только мужчин. Конечно, подобная популярность не могла остаться незамеченной местной разведкой, в чьи функции как раз входили подбор и вербовка новых агентов. К девушке сделали «подход» и она, тут же забыв о модельном подиуме, смело шагнула в очередной бизнес.



Для начала Илону венгерские спецслужбы определили горничной в будапештский отель «Интерконтиненталь», что давало ей возможность свободно находиться в его номерах и вольно общаться с постояльцами, что разведчикам и было нужно. Все, что девушка видела и слышала, она тут же «сливала» кураторам. Девушку вскоре «повысили»: она стала официанткой в ресторане того же отеля, где работы было хоть и больше, но зато весьма результативнее: бухие иностранные гости «за базаром» не следили вовсе. Ко всему прочему, природный женский магнетизм Илоны позволял ей выбирать между делом среди тех, кто постоянно с ней заигрывал и того, с кем можно будет в дальнейшем строить и личные безбедные отношения. Поэтому когда в любви к ней признался один из управленцев «Фиата», венгерские чекисты благословили ее брак.



Супруг ввел жену в круг своих друзей: крупных бизнесменов, говорливых журналистов и политиков. Информация текла рекой и все в одну сторону: в архивы венгерских спецслужб. Ее гонорары отнюдь не в форинтах постоянно росли, а в официальных кабинетах ее стали величать «лучшим агентом». Впрочем, вскоре совмещать семейную жизнь со шпионским хобби Илоне Сталлер наскучило. Оставив супруга, но сохранив любимое и прибыльное хобби, она снова стала искать острых ощущений. И, конечно, нашла. Известный тогда режиссер «фильмов для взрослых» Рикардо Скикки предложил ей роль в своем очередном фильме, Илона капризничать не стала и смело ступила в кадр.



Рикардо Скикки, ожидавший от новой актрисы многого, все же был приятно ошарашен теми ноу-хау, которые дебютантка, подчас отходя от сценария, изобретала перед камерой. Говорят, что даже ее партнеры, у которых за плечами был не один «горячий» фильм, и те смущались в сценах, которые навязывала им новенькая. Илона Сталлер взяла себе псевдоним Чиччолина (по имени игрушки), с которым и начала покорять далее мир. Вскоре она стала итальянской звездой №1, сравнявшись по полярности на время даже с самой Софи Лорен. Причем ее обожали не только мужики от грубых рыбаков до набриолиненных мафиози, но и добропорядочные домохозяйки.



В перерывах между съемками девушка охотно делила постель с итальянскими чиновниками, офицерами НАТО и прочими нужными венгерской разведке людьми. Всем этим снобам льстило побывать под одним одеялом с самой Чиччолиной. Гонорары Чиччолины приблизились к доходам звезд Голливуда. В 1979 она обнаружила себя в… партии итальянских Зеленых. На говорливую мадьярку обратили внимание даже в Кремле: перейдя в 1985 г. в Радикальную партию, она начала призывать Италию не вступать в НАТО и отказаться от размещения американских ядерных ракет. Но привычка все время что-то менять Чиччолину не отпускала, и она вернулась к своей главной профессии. Вскоре труженицу киноплощадок и постелей потянуло на семейную жизнь.



Она вышла замуж за американского художника Джеффа Кунса, родила сына, развелась удачно, увезла сына обратно в Италию, открыла ряд ресторанов, чуть-чуть увеличила состояние, снявшись для «Плейбоя», что-то записала как певичка, но не очень удачно. Ее эпоха закатывалась, Чиччолину стали подзабывать.



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