Известный юморист Морозов вышел на связь после пластической операции: «Как бабушку теперь играть»

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11 марта 2021, 10:55

Александр Морозов, Фото: Instagram

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов показал поклонникам своей лицо после пластической операции. Юморист похудел на 40 кг после гастрошунтирования – уменьшения объема желудка и решил избавиться от обвисшей кожи.

Морозов опубликовал видео, в котором рассказал, что ему убрали обвисшую кожу «на целый рыболовный рюкзак». При этом он отметил, что главные изменения произошли внизу, намекая на то, что у него больше нет обвисшего живота. Юморист добавил, что чувствует себя хорошо, и готов устроить «прямой эфир», чтобы рассказать все подробности.

Поклонники не узнали известного артиста, заметив, что он похорошел и помолодел:

«Саш, ты красавчик! Помолодел лет на 15! Выглядишь супер!»

«Жених – не узнать скоро будет»

«Стал хорошенький!»

Сам Морозов уже говорил, что 40 килограмм – это не предел, и он хочет сбросить еще 20. По его словам, он может вернуть прежний объем желудка, но снова станет толстым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Морозов (@morozov_artist)