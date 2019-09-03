Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги

Коллеги по труппе МХТ имени Чехова не узнали актера Александра Семчева, который пришел в здание театра после летнего отпуска. Артист смог за последнее время похудеть больше, чем на 100 килограммов. Известного актера застукали в постели с невестой собственного сына

Все дело в правильном питании, говорит Александр, объясняя, как удалось сбросить лишний вес. Он отказался от мучного, жареного, стал есть чаще, но небольшими порциями. Основным блюдом стала отварная куриная грудка.

Кроме того, многие полагают, что всему виной любовь. Напомним, как стало известно год назад, у актера завязались романтические отношения с девушкой его сына, которая, как пишут СМИ, сделала выбор в его пользу.