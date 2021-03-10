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Глава комитета по культуре Елена Ямпольская оценила песню Manizha для «Евровидения»: «Какой конкурс - такая и песня»

, 21:09 Источник: ТАСС

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская оценила песню Manizha для «Евровидения»: «Какой конкурс - такая и песня»
Елена Ямпольская, фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Композиция Russian Woman, с которой певица Манижа будет представлять Россию на "Евровидении" в Нидерландах, точно определяет текущую общемировую ситуацию, считает глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Ямпольская выразила мнение, что в настоящее время песня даже слишком консервативна для этого конкурса. "В остальном - на что вы сетуете? Какой конкурс - такая и песня", - отметила она. Чиновница подвергла критике и "Евровидение" и массовую культуру в целом, а "за нас особенно обидно", заметила она.

Ранее Агутин высказался о шансах Manizha на "Евровидении".

НС

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