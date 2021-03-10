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Агутин высказался о шансах Manizha на «Евровидении»

, 17:20

Агутин высказался о шансах Manizha на «Евровидении»
Леонид Агутин, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант Леонид Агутин прокомментировал песню певицы Manizha (Манижа Сангин), с которой она выступит в качестве представителя России на песенном конкурсе "Евровидение-2021». По его мнению, "Манижа хорошая, песня плохая".

Как написал Агутин в соцсети, "победы не видать. Это ясно".

При этом Леонид отметил, что и "своих бросать западло", ведь таджики - наши братья, а музыка эфемерна.

Ранее Пригожин оценил победу певицы Manizha в отборе для участия в "Евровидении-2021".

НС

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