Пригожин оценил победу певицы Manizha в отборе для участия в «Евровидении-2021»
9 марта 2021, 10:12
Продюсер Иосиф Пригожин в рамках разговора с журналистами во вторник прокомментировал результаты голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha представит Россию на "Евровидении-2021".
"Manizha как сама персона – достойная девочка, вопросов нет", – подчеркнул Пригожин. Продюсер, однако, заметил, что смотрит на вещи так: могла ли песня быть в его плеере, цепляет ли его эта композиция. Он выразил мнение в беседе с RT, что шансы у песни Russian Woman ("Русская женщина") на победу в "Евровидении-2021" невысокие.
Иосиф Пригожин также отметил, что с точки зрения отбора исполнителя от России для участия в музыкальном конкурсе – "могло бы быть хуже"
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