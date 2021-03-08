Пригожин не согласен с Соседовым по поводу детей звезд на шоу «Голос»

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8 марта 2021, 14:59 Источник: Федеральное агентство новостей

Иосиф Пригожин, фото: Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Супруг певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал предложение музыкального критика Сергея Соседова запретить звездным детям участвовать в телешоу вместе с обычными конкурсантами.

Соседов заявил, что на подобные конкурсы должны попадать только дети "из народа".

Пригожин согласился, что у детей звёзд гораздо больше финансовых возможностей, но при этом они не меньше других нуждаются в признании. По словам продюсера, никто не вправе запрещать человеку заниматься тем, что ему нравится. "Мы сами сталкивались с подобной ситуацией на одном конкурсе. Казалось, что по блату кому-то отдавали первое место, другому второе. Однако то, что говорит этот так называемый критик, исключительно его точка зрения. А мое мнение абсолютно отличается от его", - отметил продюсер.

В завершение Пригжин подчеркнул, что, по его мнению, продолжать семейное дело — абсолютно нормальное явление: "Династия - это самое лучшее, что может быть в этом мире".

Шоу "Голос. Дети" вновь оказалось на грани скандала из-за популярных родителей одной из участниц.