На шоу «Голос.Дети» объяснять успешное выступление дочери Сергея Трофимова было необязательно

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6 марта 2021, 19:34

Елизавета Трофимова, Инстаграм Елизаветы

Шоу "Голос. Дети" вновь оказалось на грани скандала из-за популярных родителей одной из участниц. К дочке певца Сергея Трофимова повернулись все судьи, причём уже после ее исполнения, как будто им скомандовали.

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев сразу начал объясняться. Он спросил у судей, был ли кто-нибудь знаком с участницей, а затем рассказал, чья она дочь. Он задал судьям следующий вопрос: "Вы вдруг поворачиваетесь втроем. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?"

В ответ Баста предостерег двенадцатилетнюю девочку - ей стоит подготовиться к тому, что о ней начнут распускать неприятные слухи. "Уже давно пора вводить термин "талантливые дети известных родителей", но в этом ничего страшного нет, это точно не ваша вина", - отметил Баста.

Подписчики в соцсетях раскритиковали Нагиева и членов жюри "Голоса" за то, что те сами стали подчёркивать родословную участницы. Большинство из них считают, что у Лизы Трофимовой прекрасный вокал и чудесные внешние данные.

Жизнь после шоу «Голос. Дети»