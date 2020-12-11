Жизнь после шоу «Голос. Дети»

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 декабря 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели», Елизавета Орехова ]

Фото: cоцсети

Достичь всенародной славы и быть популярным в каждом уголке нашей большой и необъятной страны мечтает каждый, особенно ребенок. А желание быть услышанным является мечтой многих молодых артистов. В нулевых годах на российской эстраде существовал проект «Фабрика», который открывал двери в шоу-бизнес. Но он набирал талантливых уже осознанных артистов, а не детей. Для детской аудитории не было полномасштабных конкурсов до 28 февраля 2014 года – дня премьеры первого сезона проекта «Голос. Дети».

За 7 сезонов всероссийское шоу выпустило многих талантливых и многообещающих полноценных вокалистов. А что же стало с маленькими звездочками проекта? Вспомним самых ярких участников первого сезона шоу!

Знаменитая участница проекта «Голос. Дети» Арина Данилова была в команде Пелагеи. В свои 9 лет юная исполнительница покорила всех членов жюри и публику в зале необычным исполнением, аккомпанируя а капелла бумажным стаканчиком. К сожалению, артистка выбыла из проекта на этапе «поединков», но это не помешало ей стать популярной певицей. Девушка имеет большую аудиторию в социальных сетях: в Instargram численностью 1,9 млн подписчиков и в YouTube численностью 2,51 млн подписчиков. Также девушка попробовала себя в роли актрисы и режиссера собственных шоу на YouTube. Арина завораживает своим голосом слушателей и ценителей музыки, выпуская все больше и больше новых песен.

Рагда Ханиева, завоевавшая серебро на проекте, похитила сердца миллионов своими этническими напевами. После участия в финале карьера вокалистки дальше пошла в гору. Кроме музыкальной деятельности, Рагда занялась проведением мастер-классов для детей в своей родной стране, и в июне 2017 года получила звание заслуженной артистки Республики Ингушетия. Сейчас девушке 19 лет и она очень разносторонняя: занимается составлением гороскопов, мыловарением и созданием художественных свечей, посещает секцию ушу. И все это Рагда успевает совмещать с написание новых мелодий и песен. В 2019 году звезда детского проекта стала вновь участницей «Голоса», но уже взрослого 8 сезона, в котором вышла в полуфинал, но, увы, не стала победителем. Рагда – многообещающая звезда, которую сама Полина Гагарина сравнила с Sia. Ждем от талантливой артистки новые неповторимые синглы!

Обворожительный болгарский юный певец Кристиан Костов стал кумиром всех фанаток первого сезона проекта. Музыкальный путь артиста начался еще с Московской детской театр-студии «Непоседы» в 2006 году. Молодой музыкант оказался на шоу «Голос. Дети» в команде Димы Билана, который довел Кристиана до финала. На крайнем своем выступлении артист исполнил песню «Знаешь» Рождена Ануси, но не стал победителем. Поражение в самом конце не помешало юноше стать знаменитым вокалистом. Следующим конкурсом на творческом пути певца стал «X Factor Bulgaria» в 2015 году. И в этом шоу Кристиан также оказался в финале, но занял второе место. Артист зарекомендовал себя в шоу-бизнесе и уже через год с ним заключил контракт болгарский музыкальный лейбл Virginia Records. А 7 октября того же года Кристиан выпустил свой дебютный трек - «Не си за мен» («Не для меня»). Песня стала очень успешной и целых две недели была на первом месте болгарского хит-парада. Чуть позже, 17 марта 2017 года появилась информация, что артист поедет на «Евровидение» представлять страну Болгарию в мае в Киеве. На конкурсе артист занял снова второе место с 615 баллами, что побило рекорды его страны за всю историю выступления на «Евровидении». Далее музыкант решил покорять азиатскую эстраду и в 2019 году принял участие в китайском телевизионном конкурсе профессиональных исполнителей Singer, но не дошёл до финала. А уже через полгода Кристиан выпустил ЕР альбом «Prologue» на китайскую аудиторию. И в Азии творчество артиста приняли: альбом вошел в десятку лучших альбомов западных исполнителей 2019 года на китайской музыкальной площадке QQ. Сейчас Кристиан Костов ведет активную жизнь в социальных сетях: в Instagram - 329 и в TikTok – 332,8 тысяч подписчиков.

Не всегда победа в конкурсе сулит успех в творческой карьере. Любой конкурс – это опыт и знания, которые возможно получить от наставников. Пример дальнейшего музыкального пути участников первого сезона шоу «Голос. Дети» наглядно показывает, что добиться высот можно благодаря своим амбициям и таланту.