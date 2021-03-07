СМИ узнали о свадьбе Ивана Янковского и Дианы Пожарской до рождения ребёнка

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7 марта 2021, 10:25

Иван Янковский и Диана Пожарская, фото: vk.com/dianapozharskay

О женитьбе Ивана Янковского и Дианы Пожарской пишут некоторые Telegram-каналы. Недавно в СМИ появилась информация, что мама актёра Ивана Янковского Оксана Фандера готовиться к свадьбе сына, и якобы Пожарская ждёт ребёнка.

Сами 30-летний Иван и 29-летняя Диана скрывали свои отношения. Пожарская считает, что личная жизнь на то и личная, чтобы о ней не говорить публично.

«Иван Янковский женился и носит на пальце вполне олдскульное такое кольцо», — узнали авторы «Антиглянца».

Несколько недель назад в Инстаграм Оксаны Фандеры появилось интригующее фото, на которое обратил внимание Telegram-канал «Только никому...».

Возможно, внук Олега Янковского и сын Филиппа Янковского Иван Янковский и актриса Диана Пожарская поженились в Петербурге.

Пользователи сети также обратили внимание, что почти одновременно Иван расстался с дочерью Константина Кинчева Верой. А Диана развела с мужем. Дочь музыканта и наследник актёрской династии были в отношениях ни много ни мало - семь лет.

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«Друзья! Дорогие! Хорошие! И все те, кто так яро следит за моей личной жизнью, кого так сильно волнует, то, чего я никогда не афишировала, не афиширую и не планирую - поскольку личная жизнь на то и «личная», и я давно выбрала о ней молчать. Хочу прояснить одну ситуацию и в очередной раз напомнить, что меня нет ни в каких соц.сетях, кроме этих страниц (Instagram, VK, Facebook). И я никогда ничего не комментировала и не опровергала на тему дел сердечных», - написала Пожарская.

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