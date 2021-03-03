Паулина Андреева родила первенца

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3 марта 2021, 15:01

Паулина Андреева, фото из соцсети vk.com/paulinaandreeva

Актриса театра и кино Паулина Андреева вперые стала мамой. У супругов режиссера Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын. Молодая мама сама написала об этом радостном событии и не стала скрывать имя, которое они с Фёдорм выбрали сыну. "Иван Фёдорович Бондарчук. 02.03.2021г", - поделилась Андреева с поклонниками.

Актриса опубликовала фото, когда она, вероятно, была на последних днях беременности.

Для многих поклонников 32-летней актрисы новость о рождении сына стала сюрпризом.

Паулина Андреева окончила Школу-студию МХАТ (курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина) в 2011 году и была принята в труппу Московского Художественного театра имени Чехова.

В одном из спектаклей её увидел Фёдор Бондарчук. Они устроили свадьбу в сентябре 2019 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_)