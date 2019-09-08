Паулина Андреева и Федор Бондарчук расписались в Москве, а свадьбу отпразднуют в другом городе

Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали парой три года назад, и их сразу поженили. Но в 2016 году слухи о свадьбе актрисы и режиссера затихли. Поклонники Паулины заждались, когда же Федор Сергеевич поведет возлюбленную под венец.

Похоже, свершилось. СМИ пишут о бракосочетании Андреевой и Бондарчука. Инсайдеры говорят, что Паулина и Федор тихонько расписались в одном из ЗАГСов Москвы. Молодоженов поздравили только самые близкие люди - 20 человек. Свадьба ожидается через несколько дней. Актриса и режиссер не хотят светиться в Москве и планируют устроить свадьбу в Санкт-Петербурге, в родном городе Паулины. В северной столице живет семья актрисы - родители. По данным "СтарХит", Бондарчук с молодой женой определились с датой свадьбы - 17 сентября.

До свадьбы Бондарчука и Андреевой, 13 сентября поженятся Ксения Собчак и Константин Богомолов.

Возможно, они пригласили режиссера с актрисой на свое торжество.

Ранее СМИ писали, что Бондарчук расстался, с женой Светланой но они не разводились, никак не могли поделить совместный бизнес.