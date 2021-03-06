Рэпер Noize MC попал в больницу

Исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, попал в больницу. Об этом артист поделился с поклонниками в Instagram.
«В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя», - обратился он к своей публике.
В источнике говорится, что Алексеев сам вызвал машину скорой помощи. Рэпер почувствовал сильные боли в спине. Медики диагностировали артисту люмбаго (боль в поясничном отделе) и воспаление седалищного нерва.
Ранее сообщалось, что 3 марта Алану, супругу футболиста Павла Мамаева, госпитализировали в больницу после передозировки снотворным препаратом.
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