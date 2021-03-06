В Сети впервые за долгое время появилось фото Бориса Моисеева

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6 марта 2021, 12:51

Борис Моисеев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Один из фан-клубов российского исполнителя Бориса Моисеева впервые за долгое время опубликовал его свежие фотографии в честь дня рождения. 4 марта перенесшему инсульт певцу исполнилось 67 лет.

На снимках Моисеев запечатлен с букетом цветов в компании близких людей. Артист изображен радостным и счастливым.

Поклонники были в восторге, что наконец-то увидели своего кумира – Бориса Моисеева, они отметили, что исполнитель выглядит хорошо, пожелали ему сил и здоровья.

«Как вы прекрасно выглядите!!! Желаю вам крепких снов, сил душевных и физических», «С днём рождения! Долгих лет жизни и крепкого здоровья!», «Очень рады Вас видеть!!!! Хоть Вас и мало по телевизору сейчас, но мы - то все равно всегда помним Вас и скучаем!!!!» - обратились подписчики к артисту.

Ранее Сергей Горох, директор Моисеева, рассказал, как певец отметит день рождения.

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