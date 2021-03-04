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Борис Моисеев отмечает день рождения в московской квартире c коллегами и друзьями

, 23:06 Источник: СтарХит

Борис Моисеев отмечает день рождения в московской квартире c коллегами и друзьями
Борис Моисеев, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Борису Моисееву 4 марта исполнилось 67 лет.  Вместе со своим директором Сергеем Горохом Моисеев пригласил на вечеринку друзей и коллег.

День рождения отметят в московской квартире. По словам директора Моисеева, поздравить Бориса Михайловича с днем рождения соберутся его танцевальный и музыкальный коллективы. Планировали приехать и его друзья из Ялты.

Горох отметил, что накрывают большой стол. Моисеева заказал угощения, как на Новый год - фаршированные перцы, оливье и мандарины.

По словам директора, в день рождения Моисееву всегда звонит Алла Пугачева. Близкая подруга говорит: «Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю, рада, что ты в хорошем настроении». Примадонно предлагает помощь, но Моисеев отказывается. Артист болен, не выходит на сцену из-за последствий инсульта.

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