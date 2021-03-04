ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Светлана Бондарчук опубликовала видео, как "от сердца" поёт на концерте Володи Преснякова

, 19:19

Светлана Бондарчук опубликовала видео, как
Cветлана Бондарчук, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Светлана Бондарчук, бывшая жена режиссёра Фёдора Бондарчука, опубликовала видео, как "от сердца" поёт на концерте Володи Преснякова. "Я пою не очень, но от сердца", – призналась женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)

"А за горизонтом ураган", - распевала Бондарчук и кружилась в танце с дизайнером Сергеем Харченко, за которого вышла замуж после свадьбы бывшего мужа и актрисы Паулина Андреевой.

А в семье Фёдора Бондарчука и его молодой жены - пополнение. Паулина родила сына Ивана Фёдоровича Бондарчука.

ИЧ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью