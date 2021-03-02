Леди Гаге вернули похищенных домашних питомцев

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2 марта 2021, 12:30

фото: instagram

Известной певице вернули двух её французских бульдогов по кличке Коджи и Густав. Об этом сообщила местная полиция Лос-Анджелеса.



27 февраля в своём аккаунте Twitter Леди Гага опубликовала пост, в котором попросила вернуть её любимцев. В качестве вознаграждения она пообещала 500 тысяч долларов.



Через некоторое время в полицию обратилась женщина и вернула собак. Питомцы счастливо воссоединились со своей хозяйкой.

Сама же спасительница пожелала остаться неизвестной.



Ранее неизвестный напал на помощника, выгуливающего трёх собак певицы и похитил французских бульдогов. Один бульдог успел убежать и вскоре был найден. Раненый помощник был доставлен в больницу.