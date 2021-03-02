Григорий Лепс рассказал, что редко бывает дома

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 марта 2021, 11:27

фото: Instagram

У Григория Лепса большая семья: жена, две дочки и сын. Однако сам он признаётся, что постоянно работает, чтобы обеспечить семью и редко бывает дома. А побыть наедине со своими мыслями для него является роскошью:

«Одиночество — это очень большой праздник, который я не могу себе позволить. Но я могу сказать, что я уезжаю, и дома не спросит никто, куда. Мужчина уезжает, ему надо. Все знают, что я вернусь», — признается Лепс, передает StarHit.



Несмотря на свой трудоголизм, к деньгам Григорий относится халатно. Он может потратить много средств на алкоголь или на произведения искусства. «Удержать деньги в своих руках… Они у меня как песок между пальцами» - делится артист.



Помимо музыкальной деятельности, Лепсу принадлежит ресторанный бизнес, которым занимаются управляющие, инвестирует средства он в бизнес друга, который занимается производством очков и бизнес жены, связанный с ювелирными изделиями.



Несмотря на такое отношение к деньгам, своих детей он воспитывает строго. Приучает их к тому, что им самим придётся зарабатывать на жизнь, чтоб не быть нахлебниками и потребителями. «Здесь ничего вашего нет и не будет, если я захочу» - говорит он им.