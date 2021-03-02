Источники рассказали, что экс-солистка Little Big перед смертью плохо себя чувствовала и осталась без денег

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2 марта 2021, 10:40 Источник: МК

Анна Кастельянос, ВКонтакте

Источники рассказали журналистам, что бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос, о смерти которой стало известно накануне, за неделю до кончины жаловалась на плохое самочувствие.

Приятельница Анны Кастельянос сообщила, что артистка семь дней не могла встать с кровати из-за сильнейших болей в спине. Более того, за месяц до кончины артистка призналась знакомой, что осталась без средств к существованию.

Кроме того, как сообщает kp.ru, певица пять лет назад потерял мать и после этого начала от тоски злоупотреблять алкоголем.

Известно, что Кастельянос жила на одну пенсию, а ее тату-салон не приносил дохода.