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Журналисты назвали предварительную причину смерти экс-участницы Little Big

, 13:18 Источник: РЕН ТВ

Журналисты назвали предварительную причину смерти экс-участницы Little Big
скорая помощь, Zamir Usmanov/Global Look Press

Днем в понедельник, 1 марта, журналисты назвали предварительную причину смерти бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос. Женщина ранее скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 39 лет.

Сообщалось, что Анна Кастельянос была обнаружена волонтером мертвой в ее квартире в Северной столице. Смерть артистки, по предварительным данным, не являлась насильственной. Предполагается, что причиной кончины певицы стала сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что у Кастельянос была третья группа инвалидности. В последние полгода из-за проблем со спиной женщина была прикована к постели.

ЕТ

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