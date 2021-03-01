Журналисты назвали предварительную причину смерти экс-участницы Little Big

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1 марта 2021, 13:18 Источник: РЕН ТВ

скорая помощь, Zamir Usmanov/Global Look Press

Днем в понедельник, 1 марта, журналисты назвали предварительную причину смерти бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос. Женщина ранее скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 39 лет.

Сообщалось, что Анна Кастельянос была обнаружена волонтером мертвой в ее квартире в Северной столице. Смерть артистки, по предварительным данным, не являлась насильственной. Предполагается, что причиной кончины певицы стала сердечная недостаточность.

Ранее стало известно, что у Кастельянос была третья группа инвалидности. В последние полгода из-за проблем со спиной женщина была прикована к постели.