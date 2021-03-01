Журналисты назвали предварительную причину смерти экс-участницы Little Big

Днем в понедельник, 1 марта, журналисты назвали предварительную причину смерти бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос. Женщина ранее скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 39 лет.
Сообщалось, что Анна Кастельянос была обнаружена волонтером мертвой в ее квартире в Северной столице. Смерть артистки, по предварительным данным, не являлась насильственной. Предполагается, что причиной кончины певицы стала сердечная недостаточность.
Ранее стало известно, что у Кастельянос была третья группа инвалидности. В последние полгода из-за проблем со спиной женщина была прикована к постели.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.