ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос ушла из жизни в возрасте 39 лет

, 10:41 Источник: Пятый канал

Бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос ушла из жизни в возрасте 39 лет
Анна Кастельянос, ВКонтакте

Бывшая солистка популярной российской группы Little Big Анна Кастельянос ушли из жизни в возрасте 39 лет. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 1 марта, журналисты.

Согласно последней информации, тело артистки обнаружила в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге волонтер. Причина смерти Анны Кастельянос к настоящему моменту не сообщается.

Известно, что у певицы была третья группа инвалидности, более того, в последние полгода она была прикована к постели из-за проблем со спиной. Отмечается, что ранее женщина не только работала в группе Little Big, но также снималась в кино и вела мероприятия.

ЕТ

В мире

Трамп об энергетическом статусе США: Теперь Вашингтон будут зависеть от российской нефти

Трамп об энергетическом статусе США: Теперь Вашингтон будут зависеть от российской нефти

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при нынешнем главе государства Джо Байдене Вашингтон будет зависеть от импортной нефти из России и Ближнего Востока. По его словам, Штаты лишились энергетического статуса.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью