Бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос ушла из жизни в возрасте 39 лет

Бывшая солистка популярной российской группы Little Big Анна Кастельянос ушли из жизни в возрасте 39 лет. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 1 марта, журналисты.
Согласно последней информации, тело артистки обнаружила в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге волонтер. Причина смерти Анны Кастельянос к настоящему моменту не сообщается.
Известно, что у певицы была третья группа инвалидности, более того, в последние полгода она была прикована к постели из-за проблем со спиной. Отмечается, что ранее женщина не только работала в группе Little Big, но также снималась в кино и вела мероприятия.
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