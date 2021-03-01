Бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос ушла из жизни в возрасте 39 лет

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

1 марта 2021, 10:41 Источник: Пятый канал

Анна Кастельянос, ВКонтакте

Бывшая солистка популярной российской группы Little Big Анна Кастельянос ушли из жизни в возрасте 39 лет. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 1 марта, журналисты.

Согласно последней информации, тело артистки обнаружила в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге волонтер. Причина смерти Анны Кастельянос к настоящему моменту не сообщается.

Известно, что у певицы была третья группа инвалидности, более того, в последние полгода она была прикована к постели из-за проблем со спиной. Отмечается, что ранее женщина не только работала в группе Little Big, но также снималась в кино и вела мероприятия.