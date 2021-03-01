Кушанашвили вспомнил, как оскорбил Пугачеву в программе у Андрея Вульфа

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1 марта 2021, 13:35

Отар Кушанашвили, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о скандале с Примадонной российский эстрады Аллой Пугачевой. По его словам, будучи в нетрезвом состоянии он оскорбил певицу в телевизионном эфире.

«В энном году, будучи в изрядном, сильнейшем, отвратительном, тошнотворном подпитии, я назвал ее лошадью Пржевальского в эфире нашего с тобой знакомого Андрея Вульфа», - признался шоумен в программе «Секрет на миллион».

Теперь Кушанашвили признает свою вину. Он отметил, что тогда «был ублюдком, который хотел моментальной славы». Первая встреча после инцидента произошла на одном из мероприятий, где Пугачева попросила выпроводить телеведущего, но тот был с дамой и не ушел. Тогда его вызвали в зал суда, где Примадонна потребовала официальных извинений.

«Я был очень-очень молод и очень-очень глуп», - вспоминает шоумен, отметив, что поклонники певицы забросали его камнями и были готовы разорвать.

В зале суда Кушанашвили извинился перед Пугачевой. Сейчас ему стыдно за ту ситуацию.

«Это не просто оскорбление … Это оскорбление, возведенное в степень бесконечности … Давай смотреть правде в глаза: парень из Кутаиси, чабан, пахнущий до сих пор козьим молоком, ехал в Москву за девчонками, за деньгами и за славой», - добавил телеведущий.