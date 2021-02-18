Укупник рассказал, почему не общался с Киркоровым

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18 февраля 2021, 22:19

Аркадий Укупник, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Певец, композитор Аркадий Укупник рассказал, почему долгое время не общался с «королем» российской поп-сцены Филиппом Киркоровым. Неловкий разговор, разлучивший товарищей, произошёл в гостях у Аллы Пугачевой.

Укупник как-то раз пришел в гости к Примадонне со своей супругой Мариной и певцом Сергеем Челобановым. Спустя некоторое время у Пугачевой и Челобанова начались романтические отношения. Однако после их расставания Марина спросила у исполнительницы, как можно было променять «такого талантливого человека, как Челобанов, на Киркорова».

«Об этом разговоре узнал Киркоров. Филипп со мной долго не общался», - поделился композитор в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Укупника, они помирились, когда появилась песня «Милая».