Укупник рассказал, почему не общался с Киркоровым

Певец, композитор Аркадий Укупник рассказал, почему долгое время не общался с «королем» российской поп-сцены Филиппом Киркоровым. Неловкий разговор, разлучивший товарищей, произошёл в гостях у Аллы Пугачевой.
Укупник как-то раз пришел в гости к Примадонне со своей супругой Мариной и певцом Сергеем Челобановым. Спустя некоторое время у Пугачевой и Челобанова начались романтические отношения. Однако после их расставания Марина спросила у исполнительницы, как можно было променять «такого талантливого человека, как Челобанов, на Киркорова».
«Об этом разговоре узнал Киркоров. Филипп со мной долго не общался», - поделился композитор в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Укупника, они помирились, когда появилась песня «Милая».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.