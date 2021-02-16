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Филипп Киркоров перестал скрывать свои возрастные изменения

, 15:52

Филипп Киркоров перестал скрывать свои возрастные изменения
фото: Instagram

Недавно популярный артист удивил своих поклонников своим новым образом. Он предстал перед публикой с короткой стрижкой и белыми, как снег, волосами.

После бурной реакции Филипп признался, что начал седеть ещё 15 лет назад и что ему надоело скрывать свои возрастные изменения.

Он рассказал, что первая седина появилась в то время, когда Киркоров был женат на Алле Пугачевой. Но вовсе не примадонна довела короля эстрады до такого состояния... Всему виной оказался белый лак для волос, который артист приобрёл в Германии. Побрызгав белоснежным лаком на волосы, он заметил, что после него начала проступать седина.

ЕСт

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