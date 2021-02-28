Гарик Харламов празднует 40-летний юбилей

В воскресенье, 28 февраля, известному юмористу, шоумену и телеведущему Гарику Харламову исполнилось 40 лет. В честь юбилея артист выложил смешной ролик с поздравлениями.
«Мне 40) дожил! Спасибо за поздравления !!!) Едем далее)», - написал он в Instagram под видео, где собрал свои детские фотографии.
Далее Харламов опубликовал юмористический ролик с участием случайных прохожих, которые поздравляют артиста С Днем рождения. Сказать приятные слова в честь юбилея поспешили и его коллеги по сцене Семен Слепаков и Михаил Галустян, певица Ольга Серябкина, актер Павел Деревянко и другие.
"Люблю, мой единственный, но самый лучший!!!Поздравляю!!!" - обратилась к Харламову мама юмориста.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.