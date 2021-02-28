Гарик Харламов празднует 40-летний юбилей

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28 февраля 2021, 13:45

Фото: Гарик Харламов, Instagram

В воскресенье, 28 февраля, известному юмористу, шоумену и телеведущему Гарику Харламову исполнилось 40 лет. В честь юбилея артист выложил смешной ролик с поздравлениями.

«Мне 40) дожил! Спасибо за поздравления !!!) Едем далее)», - написал он в Instagram под видео, где собрал свои детские фотографии.

Далее Харламов опубликовал юмористический ролик с участием случайных прохожих, которые поздравляют артиста С Днем рождения. Сказать приятные слова в честь юбилея поспешили и его коллеги по сцене Семен Слепаков и Михаил Галустян, певица Ольга Серябкина, актер Павел Деревянко и другие.

"Люблю, мой единственный, но самый лучший!!!Поздравляю!!!" - обратилась к Харламову мама юмориста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)