Актрису Николь Кидман ударили программкой по лицу в театре

Всемирно известную австралийскую актрису Николь Кидман ударили программкой по лицу в Сиднейском оперном театре. Соответствующую информацию предоставил сегодня журналистам ее супруг Кит Урбан.
Муж Кидман заявил, что во время оваций после спектакля мужчина, который сидел за парой, ударил Николь программкой по лицу, поскольку был возмущен аплодисментами супружеской пары. Зритель подчеркнул, что в Австралии так делать не принято. Между Китом Урбаном и посетителем театра вспыхнул конфликт, вследствие чего на место вызвали полицию.
Супруг актрисы заявил, что никогда раньше не посещал оперный театр, поэтому не знал, что там не приняты овации.
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