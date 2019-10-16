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16 октября 2019, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Николь Кидман, ImagePressAgency/face to face

52-летнюю актрису Николь Кидман обвинили в злоупотреблении филлерами и прочими "уколами красоты". На днях звезда появилась на торжественном мероприятии и поразила многих изменениями в своем лице.

На новых снимках щеки Николь кажутся очень объемными, "надутыми". Кроме того, у нее невероятно гладкий лоб, который, по мнению многих, выглядит неестественно. Не исключено, что Кидман посетила кабинет косметолога незадолго до мероприятия, вследствие чего ее лицо выглядит отечным.

Поклонники призывают актрису не увлекаться ботоксом и гиалуроновой кислотой, поскольку она рискует утратить свою уникальную внешность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от I Post What I Like (@girls_power_baby)15 Окт 2019 в 10:45 PDT