Актриса Екатерина Шпица вышла замуж во второй раз

Знаменитая российская актриса театра и кино Екатерина Шпица вечером в среду, 24 февраля, сообщила в соцсети, что вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова. Пара состояла в отношениях несколько лет.
Артистка, сыгравшая в картинах "Поддубный", "Экипаж", "Завтрак у папы" и многих других, опубликовала селфи, сделанное в машине. Шпица и Панов на фото улыбаются и демонстрируют обручальные кольца.
На церемонии бракосочетания присутствовала известная певица Алена Свиридова, которая поделилась снимком новоиспеченных супругов из ЗАГСа. Екатерина выбрала для торжества платье с открытыми плечами и пышными красивыми рукавами.
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