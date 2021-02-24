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Актриса Екатерина Шпица вышла замуж во второй раз

, 18:47

Актриса Екатерина Шпица вышла замуж во второй раз
Екатерина Шпица, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая российская актриса театра и кино Екатерина Шпица вечером в среду, 24 февраля, сообщила в соцсети, что вышла замуж за бизнесмена Руслана Панова. Пара состояла в отношениях несколько лет.

Артистка, сыгравшая в картинах "Поддубный", "Экипаж", "Завтрак у папы" и многих других, опубликовала селфи, сделанное в машине. Шпица и Панов на фото улыбаются и демонстрируют обручальные кольца.

На церемонии бракосочетания присутствовала известная певица Алена Свиридова, которая поделилась снимком новоиспеченных супругов из ЗАГСа. Екатерина выбрала для торжества платье с открытыми плечами и пышными красивыми рукавами.

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Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa)

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Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova)

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