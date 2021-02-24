Милош Бикович получил российское гражданство

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24 февраля 2021, 16:59

Милош Бикович, Фото: Instagram

Президент РФ Владимир Путин предоставил сербскому актёру Милошу Биковичу российское гражданство. Соответствующий указ опубликован в среду, 24 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: ... Бикович Милош, родившийся 13 января 1988 года в Сербии», - говорится в документе.

Милош Бикович получил наибольшую известность в России по фильмам «Отель Белград», «Холоп» и «Лед».

Актер поблагодарил Путина, назвав получение гражданства благословением и счастьем. Бикович отметил, что больше семи лет участвует в культурной жизни России.

«Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия - моя Родина», - добавил актер.

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