Супруга Стаса Михайлова подарила мужу на праздник танец восточной девушки

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23 февраля 2021, 20:28

Стас Михайлов, фото: Press Service of Stas Mikhailov, globallookpress.ru

Инна Михайлова в честь 23-го февраля, как и многие женщины страны, решила устроить подарок мужу. Она опубликовала в своем Instagram видео с сюрпризом, который оказался очень необычным.

Инна и Стас Михайловы вместе с детьми отправились отдыхать за границу. Насладиться морем и жарким солнцем они решили в Дубае. В праздник перед Стасом Михайловым восточная девушка исполнила танец живота, что привело его в восторг. Он пожелал получать такие подарки каждый день.

Ранее Игорь Николаев разместил фотографию, на которой принимает присягу в армии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova)