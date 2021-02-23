Супруга Стаса Михайлова подарила мужу на праздник танец восточной девушки
23 февраля 2021, 20:28
Инна Михайлова в честь 23-го февраля, как и многие женщины страны, решила устроить подарок мужу. Она опубликовала в своем Instagram видео с сюрпризом, который оказался очень необычным.
Инна и Стас Михайловы вместе с детьми отправились отдыхать за границу. Насладиться морем и жарким солнцем они решили в Дубае. В праздник перед Стасом Михайловым восточная девушка исполнила танец живота, что привело его в восторг. Он пожелал получать такие подарки каждый день.
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